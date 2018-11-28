Футбол

Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу
Чемпионат
09:29

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече. «Копенгаген» – серьёзная команда. У них быстрая атакующая группа.
Чемпионат09:29

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Ерохин: «Зениту» необходимо взять три очка у «Копенгагена»

РИА Новости09:29

Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу

Чемпионат09:29

Ерохин: «„Зенит“ очень серьезно готовится к „Копенгагену“. Этот матч будет определяющим»

Sport24.ru09:22

Александр Ерохин: «Когда выходишь на поле, о всех травмах забываешь»

Матч ТВ09:05

Александр Ерохин: «Когда выходишь на поле, о всех травмах забываешь»

Sportbox.RU09:05

Александр Ерохин: «Слова супруги о травме? Это эмоции. Не важно, есть ли повреждение»

Спорт-Экспресс08:57

Александр Ерохин: «Понимаем, что матч с „Копенгагеном“ может стать определяющим»

Sports.ru08:52
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Футбол

«Арсенал» забил четыре гола в четвертьфинале Кубка России по футболу

В первом матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» на выезде одолел «Оренбург» со счетом 4:2. Замбийский нападающий гостей Эванс Кангва оформил дубль уже к 21-й минуте.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Шатова и Жиркова

Обновлено в 11:23
Футбол

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»

Обновлено в 11:13
Футбол

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА

Российский "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 10:27
Футбол

Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:53
Футбол

«Бавария» не хочет продлевать контракты с Рибери и Роббеном

Хавбеки мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен и Франк Рибери, скорее всего, уйдут из команды после завершения текущего сезона.
Обновлено в 10:21
Футбол

УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с «Янг Бойз»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:27
Футбол

Азар не сыграет в матче с ПАОКом

Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 10:18
Футбол

Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари

Стало известно, почему полузащитник мадридского "Реала" Иско не был включен в заявку на матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:59
Футбол

Легендарный ирландец Робби Кин завершил карьеру футболиста

Обновлено в 10:20
Футбол

Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»

«ПСЖ» сегодня примет «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу посетит актер Леонардо Ди Каприо.
Обновлено в 11:30
Футбол

УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.
Обновлено в 11:30
Футбол

Болельщики «Акхисара» не приедут в Краснодар

Главный тренер "Акхисара" Арслан Чихат сообщил, что его клуб останется без поддержки болельщиков в гостевом матче Лиги Европы против "Краснодара".
Обновлено в 10:58
Футбол

Защитник «Спартака» Боккетти тренировался по индивидуальной программе

Обновлено в 11:30
Футбол

Ирландский клуб солгал о смерти своего игрока ради отмены матча

Ирландский футбольный клуб «Бэллибрэк» оригинально откосил от матча против «Арклоу Таун» – ребята из пригорода Дублина объявили о смерти одного из своих игроков, хотя с ним ничего не произошло.
Обновлено в 11:27
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Александр Юрьевич Ерохин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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