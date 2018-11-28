Футбол
Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу
Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчуЧемпионат09:29
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече. «Копенгаген» – серьёзная команда. У них быстрая атакующая группа.
Чемпионат09:29
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