Футбол
Ереванский «Бананц» сменит названиеМатч ТВ 01:13
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Армия и оружие
Военный вертолет разбился на Украине
Обновлено в 00:27
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено 28 мая в 14:50
Экономика
РФ в мае экспортирует около 1,2 млн тонн зерна, в июне - 0,6 млн тонн - эксперты
Россия в мае этого года экспортирует около 1,2 млн тонн зерна против 2 млн тонн в апреле.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы
В венгерском Будапеште затонул прогулочный катер, на борту которого находились 34 человека, передает Reuters со ссылкой на национальное ТВ.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Трехлетний ребенок пропал на берегу реки в Кабардино-Балкарии
Спасатели ведут поиски трехлетнего ребенка, который пропал на берегу реки Черек Кабардино-Балкарии, сообщает Управление МЧС по республике.
Обновлено вчера в 14:38
Здоровье
Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах
Купание в фонтане может привести к простудным заболеваниям и заражению острой кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:45
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Си Цзиньпин откроет павильон панд в Московском зоопарке
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку, сообщил в четверг замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.
Обновлено в 00:15
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
В Латвии напомнили о вкладе нового президента в ущемление русских
29 мая в результате открытого голосования сейм Латвии избрал Левитса Эгилса новым главой государства.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Космос
На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду
Обновлено в 00:31
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено 28 мая в 11:39
Происшествия
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье
Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Подмосковье задержан пытавшийся продать съемную квартиру аферист
Подмосковные правоохранители задержали мошенника, который пытался продать чужую квартиру по поддельным документам.
Обновлено в 00:39
Наука
Ученые выяснили, что происходит с телом человека в «зоне смерти» на Эвересте
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено 28 мая в 10:50
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54