Еременко выйдет в стартовом составе «Ростова» в матче с «Анжи»Sport24.ru 08:16

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.

Еременко выйдет в стартовом составе «Ростова» в матче с «Анжи»

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Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

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