Футбол

Еременко выйдет в стартовом составе «Ростова» в матче с «Анжи»Sport24.ru 08:16

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
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Объявлены составы «Анжи» и «Ростова» на матч чемпионата России

Газета.Ru08:27

«Анжи» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат08:20

Понсе и Долгов – в атаке «Анжи». Новосельцев, Еременко и Зуев выйдут в старте у «Ростова»

Бомбардир.ру08:21

Еременко выйдет в стартовом составе «Ростова» в матче с «Анжи»

Sport24.ru08:16
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

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Политика

Путин заявил о возможности встречи с Зеленским

Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Обновлено в 09:30
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
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Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
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Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» сокрушил «Звездные войны»

Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" буквально взорвала домашний и международный прокаты.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Общество

На Челябинскую область надвигается грозовой фронт

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять область низкого давления – грозовой фронт обеспечит южноуральцам резкое усиление ветра и дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:22
Автоспорт

Квалификация Гран-при Азербайджана прервана из-за аварии Кубицы

Обновлено в 09:38
Авто

Назван рейтинг регионов России с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Крыму

Пять человек стали жертвами автоаварии в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:45
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Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено вчера в 06:58
Авто

25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche

Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:00
Теннис

Осака снялась с турнира в Штутгарте. Контавейт сыграет в финале

Обновлено в 09:10
Происшествия

На отца сестер Хачатурян могут посмертно завести дело, заявил адвокат

Обновлено в 09:47
Автоспорт

Формула E: Верляйн завоевал поул в Париже

Обновлено в 07:27
Общество

В Москве побит температурный рекорд 2001 года

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
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Российский футболист, нападающий клуба «Ахмат», играющий на правах аренды за «Анжи».
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