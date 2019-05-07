Футбол
Еременко стал лучшим игроком «Ростова» в апрелеSports.ru 09:34
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим футболистом клуба в апреле. 32-летний хавбек победил по итогам голосований болельщиков после матчей со средним баллом – 4,47.
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Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка
Российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному американским судом к 20 годам лишения свободы, удалили в тюремной больнице несколько доброкачественных опухолей желудка, об этом рассказала ТАСС его супруга Виктория.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова показала квартиру покойного отца
25-летняя мама старается обеспечить Артемию лучшие условия, поэтому переехала в роскошную и уютную квартиру отца.
Обновлено в 11:00
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Петербуржцев осудили за торговлю оружием из Европы
Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил в колонию пятерых жителей Санкт-Петербурга, которые торговали привезенным из Европы огнестрельным оружием.
Обновлено в 11:04
Авто
Fiat поднял российские цены на хэтчбек Fiat 500
Напомним, в нашей стране Fiat 500 представлен в единственной комплектации Pop, цена которой после подорожания перевалила за миллион и теперь оценивается 1,09 млн рублей.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»
По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Авто
Lada Granta стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
По итогам четырёх месяцев 2019 года Lada показывает положительную динамику продаж и, как заявили в пресс-службе АвтоВАЗа, увеличивает долю на рынке новых автомобилей.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Хоккей
Артемий Панарин поделился планами на будущее в НХЛ
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей
Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100
Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Российская армия вооружается бесшумными минометами
Спецподразделения российской армии получили на вооружение несколько десятков бесшумных минометов 2Б25.
Обновлено в 07:40
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
Изготовителей фальшивых документов задержали в Москве
В рамках возбуждённых Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых «лабораторий» — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков, — сказано в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:16
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Декларациям о доходах чиновников и депутатов верят лишь 3% россиян
Лишь 3% россиян безоговорочно верят в цифры, указанные чиновниками, сенаторами и депутатами в декларациях о доходах.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у берегов Крыма
У берегов Крыма провёл разведку стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС Соединённых Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14