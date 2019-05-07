Еременко стал лучшим игроком «Ростова» в апрелеSports.ru 09:34

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим футболистом клуба в апреле. 32-летний хавбек победил по итогам голосований болельщиков после матчей со средним баллом – 4,47.

Еременко стал лучшим игроком «Ростова» в апреле

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