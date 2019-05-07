Футбол

Еременко стал лучшим игроком «Ростова» в апрелеSports.ru 09:34

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим футболистом клуба в апреле. 32-летний хавбек победил по итогам голосований болельщиков после матчей со средним баллом – 4,47.
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Болельщики «Ростова» признали Ерёменко лучшим в апреле

Чемпионат08:20

Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в апреле

Матч ТВ08:31

Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в апреле

Sport24.ru08:28

Еременко – лучший игрок «Ростова» в апреле

Спорт-Экспресс08:27

Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в апреле

Советский спорт11:17

Еременко стал лучшим игроком «Ростова» в апреле

Sports.ru09:34

Ромальдо: полузащитник Роман Еременко стал лучшим игроком ФК «Ростов» в апреле

Don2408:40
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