Футбол
Еременко стал лучшим игроком ФК «Ростов» против «Рубина»Rostov gazeta 09:24
Футбольные фанаты выбрали лучшего игрока "Ростова" в матче с "Рубином", сообщается на сайте ростовского клуба. Болельщикам предложили выбрать лучшего футболиста.
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Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
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