Футбол
Еременко стал лучшим игроком ФК «Ростов» против «Рубина»Rostov gazeta 09:24
Футбольные фанаты выбрали лучшего игрока "Ростова" в матче с "Рубином", сообщается на сайте ростовского клуба. Болельщикам предложили выбрать лучшего футболиста.
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Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Обновлено в 09:31
Кино
Режиссер Дэвид Линч записал видеоуроки по созданию фильмов
Американский режиссер Дэвид Линч создал платный видеокурс по созданию кино и поиску идей для фильмов, состоящий из 13 уроков.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.
Обновлено в 09:55
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Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
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Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Общество
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Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
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Армия и оружие
СМИ назвали срок принятия на вооружениие гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Планируется, что государственные испытания ракеты со штатных морских носителей завершатся в 2022 году, а на боевое дежурство на кораблях и подлодках "Циркон" поставят с 2023 года.
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Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
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Футбол
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Обновлено в 06:31
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
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Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.
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Транспорт
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Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
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Анна Семенович предстала в образе брюнетки
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