Футбол

Еременко стал лучшим игроком ФК «Ростов» против «Рубина»Rostov gazeta 09:24

Футбольные фанаты выбрали лучшего игрока "Ростова" в матче с "Рубином", сообщается на сайте ростовского клуба. Болельщикам предложили выбрать лучшего футболиста.
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Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в 20-м туре РПЛ

Матч ТВ09:51

Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в 20-м туре РПЛ

Sportbox.RU09:51

Еременко – лучший игрок «Ростова» в матче с «Рубином»

Спорт-Экспресс09:17

Еременко стал лучшим игроком ФК «Ростов» против «Рубина»

Rostov gazeta09:24

РПЛ включила голы Еременко в ворота «Рубина» в число лучших в 20 туре

Rostof.ru09:56
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Общество

ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников

"Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 04:56
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Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

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Обновлено в 05:15
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
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Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы

Обновлено в 10:15
Общество

Беглов и Ведерников помогут семье школьницы, написавшей письмо Путину

Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:38
Космос

Российская станция на Венере сможет проработать только три часа

Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Политика

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Обновлено в 02:14
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Назарбаев заявил о своей отставке с поста президента Казахстана

Обновлено вчера в 09:15
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:18
Политика

Коболев призвал Украину запастись газом

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».
Обновлено в 08:50
Транспорт

Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом

"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Наука

Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров

Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Спорт

Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программе

Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Обновлено в 09:31
Кино

Режиссер Дэвид Линч записал видеоуроки по созданию фильмов

Американский режиссер Дэвид Линч создал платный видеокурс по созданию кино и поиску идей для фильмов, состоящий из 13 уроков.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол

Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.
Обновлено в 09:55
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Футбол

Златан Ибрагимович: «Моуринью сказал, что мне должно быть стыдно»

Обновлено в 08:21
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

СМИ назвали срок принятия на вооружениие гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Планируется, что государственные испытания ракеты со штатных морских носителей завершатся в 2022 году, а на боевое дежурство на кораблях и подлодках "Циркон" поставят с 2023 года.
Обновлено в 09:24
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Футбол

Каррера провёл переговоры с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика

Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран

Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.
Обновлено в 07:46
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
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Роман Алексеевич Ерёменко
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Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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