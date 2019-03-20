Еременко стал лучшим игроком ФК «Ростов» против «Рубина»Rostov gazeta 09:24

Футбольные фанаты выбрали лучшего игрока "Ростова" в матче с "Рубином", сообщается на сайте ростовского клуба. Болельщикам предложили выбрать лучшего футболиста.

Еременко стал лучшим игроком ФК «Ростов» против «Рубина»

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