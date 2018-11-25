Футбол

Еременко пропустит около двух недель из-за травмы
РИА Новости
15:51

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Полузащитнику московского футбольного клуба "Спартак" Роману Еременко потребуется около двух недель на восстановление после травмы, заявил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов. Еременко пропустил последние два матча "Спартака" в чемпионате России из-за травмы.
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