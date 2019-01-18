Футбол

Еременко прилетел с «Ростовом» в КатарСпорт-Экспресс вчера в 08:08

Вместе с командой на сбор прилетел новичок Роман Еременко. Соглашение с 31-летним финном рассчитано на 2,5 года.
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Кто и когда сыграет на турнире в Катаре

Спорт-Экспрессвчера в 16:00

Ерёменко прилетел с «Ростовом» в Катар

Евро-футбол.рувчера в 09:41

Максим Калиниченко: «На турнире ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР будет упорная борьба»

Sportbox.RUвчера в 12:39

Максим Калиниченко: «На турнире ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР будет упорная борьба»

Матч ТВвчера в 12:39

«ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР» – новый Кубок Абрамовича?

Спорт день за днем17 января в 07:38
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Авто

Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Обновлено вчера в 13:23
Авто

В Tesla заявили о намерении уволить 7% своих сотрудников

Компания Tesla сообщила о намерении сократить 7% своего персонала. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Обновлено в 01:27
Транспорт

Грунт вновь просел на Ферганской улице в Москве

Участок Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы вновь перекрыт. Причиной стало второе за неделю проседание грунта.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»

Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Пожар на складе в Благовещенске потушен

Крупный пожар на складе с полистиролом в Благовещенске ликвидирован, пострадавших нет. Пожарные проводят проливку, передает ТАСС.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Мексике при взрыве трубопровода погибли 20 человек

Обновлено вчера в 21:48
Общество

Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes

Обновлено в 02:16
Культура

Сатирик Семен Лившин скончался в США

Обновлено в 01:57
Происшествия

Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США

Обновлено вчера в 21:45
Путешествия

Власти Бали введут налог для иностранных туристов

Обновлено в 01:29
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Кроме оставшегося без изменений 165-сильного турбомотора объемом 1,5 л, в гамме двигателей имеется 2-литровый дизель в трех вариантах мощности: 120, 150 и 190 л.с. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая «механика», а для самых мощных турбодизелей доступен еще и новый «автомат».
Обновлено вчера в 09:38
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги

Обновлено в 02:10
Политика

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

В минувшую пятницу, 18 января, в США экстрадирован из Болгарии гражданин России Александр Жуков, ранее обвиненный властями Соединенных Штатов в интернет-мошенничестве.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

На Ривненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети

"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Сумах у храма канонической православной церкви прогремел взрыв

Обновлено вчера в 15:23
Политика

В Крыму прокомментировали предложения Германии по Керченскому проливу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал изучить его, но добавил, что в ходе встречи в Аргентине на саммите G20 президент России Владимир Путин «тут же согласился» на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив.
Обновлено в 02:13
Общество

В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза

Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Религия

В Риге сообщили об отмене крещенских купаний

В Латвийской православной церкви (ЛПЦ) сообщили, что крещенские купания в Риге отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено вчера в 20:31
Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

В Москве обокрали экс-губернатора Дарькина

Жертвой воров стал в Москве бывший губернатор Приморского края, а ныне президент Тихоокеанской промышленной группы Сергей Дарькин.
Обновлено в 01:46
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной

Компания Chery привезет в Россию новый флагманский кроссовер Tiggo 7 весной текущего года.
Обновлено вчера в 11:50
Религия

Крещенские купания в Депутатском прошли в минус 51 градус по Цельсию

Купель на реке Яна в Депутатском отец Александр Воронов, благочинный Северного округа, освящал в минус 51 градус по Цельсию, сообщает телеканал «Якутия 24».
Обновлено в 02:19
Интернет

Facebook тестирует новую секретную соцсеть для подростков

Компания Facebook уже несколько месяцев занимается разработкой нового приложения LOL, ориентированное на подростков.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли

"По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу.
Обновлено вчера в 09:27
Общество

Российское общество еще не готово к погребению Ленина, заявил член СПЧ

Член СПЧ и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов ранее заявил РИА Новости, что "сейчас абсолютно реально захоронить тело Ленина", он считает, что "для России это будет шаг вперед".
Обновлено в 02:12
Общество

В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ

В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
Обновлено вчера в 01:48
Общество

«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января

Обновлено вчера в 10:26
Наука

Названа смертельная опасность долгого сна для беременных

Обновлено вчера в 12:41
Теннис

Джокович сыграет с Медведевым в четвёртом круге Australian Open

Обновлено в 02:32
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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