Футбол

Еременко может зимой покинуть «Спартак» и перейти в «Краснодар»
Sport24.ru
15:42

«Спартак» вряд ли продлит контракт с полузащитником Романом Еременко, сообщает Чемпионат. По данным издания, красно-белые могут расстаться с 31-летним футболистом уже зимой. Причиной называется медицинское состояние финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября.
Sport24.ru15:42

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Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Sportbox.RU18:15

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Матч ТВ18:15

СМИ: Ерёменко может перейти в «Краснодар»

RT на русском15:44

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Soccer.ru15:24

Источник: Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Спорт-Экспресс15:09

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Спорт день за днем15:58

Еременко может зимой покинуть «Спартак» и перейти в «Краснодар»

Sport24.ru15:42
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
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