Футбол
Еременко может зимой покинуть «Спартак» и перейти в «Краснодар»
Еременко может зимой покинуть «Спартак» и перейти в «Краснодар»Sport24.ru15:42
«Спартак» вряд ли продлит контракт с полузащитником Романом Еременко, сообщает Чемпионат. По данным издания, красно-белые могут расстаться с 31-летним футболистом уже зимой. Причиной называется медицинское состояние финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября.
Sport24.ru15:42
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