Футбол

Еременко и Попов сыграют с «Уфой» с первых минутМатч ТВ 04:07

У хозяев с первых минут на поле появятся Александр Беленов, Павел Аликин, Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Игорь Безденежных, Ондржей Ванек, Кэтэлин Карп, Сильвестр Игбун, Ловко Бизяк.
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Еременко и Попов сыграют с «Уфой» с первых минут

Матч ТВ04:07

Еременко и Попов сыграют с «Уфой» с первых минут

Sportbox.RU04:07

«Уфа» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат03:25

«Уфа» - «Ростов»: составы команд

Спорт-Экспресс03:22
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Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

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