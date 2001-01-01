Футбол
Еременко и Попов сыграют с «Уфой» с первых минутМатч ТВ 04:07
У хозяев с первых минут на поле появятся Александр Беленов, Павел Аликин, Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Игорь Безденежных, Ондржей Ванек, Кэтэлин Карп, Сильвестр Игбун, Ловко Бизяк.
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