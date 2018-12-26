Футбол

Еременко и Попов могут перейти из «Спартака» в «Ростов»
Бомбардир.ру
02:21

Полузащитники «Спартака» Роман Еременко и Ивелин Попов могут продолжить карьеру в «Ростове». Ранее руководство красно-белых сообщило футболистам, чтобы те искали новые команды этой зимой.
Бомбардир.ру02:21
с чего всё началось

«Спартак» сообщил Р. Ерёменко, что больше на него не рассчитывает

Ерёменко в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл только четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает в декабре 2018 года. Напомним, Еремёнко перешёл в «Спартак» в этом году, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.
Чемпионатвчера в 13:30

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Еременко и Попов могут продолжить карьеру в «Ростове»

Матч ТВ02:15

Еременко и Попов могут перейти из «Спартака» в «Ростов»

Бомбардир.ру02:21

Двух футболистов «Спартака» ждут в «Ростове»

Газета.Ru01:54

Роман Еременко и Попов могут продолжить карьеру в «Ростове»

Sport24.ru01:32

Роман Ерёменко и Попов могут зимой перейти из «Спартака» в «Ростов»

Чемпионат02:01

СМИ: «Спартак» уведомил Ерёменко о намерении расстаться с ним

RT на русскомвчера в 14:37

«Спартак» уведомил Еременко, что больше на него не рассчитывает

Sports.ruвчера в 13:45
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Армия и оружие

Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля

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В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями

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Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово

В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
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Армия и оружие

ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

На Украине заканчивается военное положение

30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
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Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
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Политика

Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
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Экономика

«Коммерсантъ» предупредил о росте цен на мобильный интернет

В России с начала 2019 года могут вырасти цены на мобильный интернет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.
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Происшествия

У безработного москвича в метро украли рюкзак с 8 млн руб

Материальный ущерб составил около 8 млн 161 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Обновлено в 01:41
Политика

Япония решила возобновить китобойный промысел

Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
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Происшествия

Перестрелка произошла в центре Казани

Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
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«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины

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Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева

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Финансы

Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ

На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.
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Экономика

«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании

Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

Новый комплекс ракетного оружия «Булат» создадут в России

В России создаётся новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат».
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Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
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Политика

Северная и Южная Кореи символически объединили свои железные дороги

Об объединении дорог КНДР и Южной Кореи лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года.
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Происшествия

16-летняя вице-чемпионка по плаванию найдена убитой в Тольятти

23 декабря на пустыре в Тольятти было найдено тело 16-летней вице-чемпионки по плаванию с многочисленными ножевыми ранениям.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

В Приамурье расследуют случаи заражения гепатитом С в детской больнице

Следователи в Амурской области расследуют уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алексей Лубинский.
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Армия и оружие

Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
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Энергетика

Цены на нефть приблизились к $50 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
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В США самолет упал на жилые дома

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Суперцунами «Гнев Одина» предложили использовать против США

Уничтожение восточного побережья Северной Америки при помощи суперцунами «Гнев Одина» предложили авторы издания «Военно-промышленный курьер».
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Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров

Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
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В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
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Мошенники реализовывали поддельную икру тоннами

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Армия и оружие

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В 2019 году в РФ появятся высокоточные пули для стрелкового оружия по основным российским калибрам.
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Владимир Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке

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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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