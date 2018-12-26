Как стало известно Sport24, финский полузащитник «Спартака» Роман Еременко может продолжить сезон в «Ростове». Ранее СМИ сообщали о желании московского клуба расторгнуть контракт с Еременко, сыгравшим за команду совсем немного, а потом получившим травму.

с чего всё началось

Полузащитники «Спартака» Роман Еременко и Ивелин Попов могут продолжить карьеру в «Ростове». Ранее руководство красно-белых сообщило футболистам, чтобы те искали новые команды этой зимой.

Еременко и Попов могут перейти из «Спартака» в «Ростов»

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