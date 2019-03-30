Футбол
Еременко и Погребняк сыграют с первых минут в матче «Ростов» — «Урал»Sportbox.RU 11:25
В составе ростовчан первых минут на поле появятся Сергей Песьяков, Никита Чернов, Иван Новосельцев, Рагнар Сигурдссон, Миха Мевля, Сергей Паршивлюк, Матиас Норманн, Роман Еременко, Александр Зуев, Алексей Ионов и Бьорн Сигурдарсон.
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