Футбол

Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018
Матч ТВ
14:46

Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года. Премия Golden Boy была создана в 2003 году главным редактором газеты Tuttosport.
Матч ТВ14:46

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Мбаппе не входит в пятерку лидеров в борьбе за награду Golden Boy

Sport24.ru15:42

Клюйверт, Винисиус, Александер-Арнолд — в пятёрке финалистов премии Golden Boy

Чемпионат14:47

Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018

Матч ТВ14:46

Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018

Sportbox.RU14:46

Лысов и Еременко не получат Golden Boy, сын Клюйверта и Винисиус - в списке претендентов

Спорт-Экспресс14:11

СМИ: Лысов и Еременко не вошли в шорт-лист премии Golden Boy

Советский спорт14:02

Клюйверт, Винисиус и Александер-Арнолд – в пятерке номинантов на премию Golden Boy-2018

Sports.ru14:24
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Футбол

Сборная России проиграла Швеции и осталась вне элиты Лиги наций

Сборная России проиграла команде Швеции в матче Лиги наций и упустила шанс подняться в элитный дивизион турнира.
Обновлено в 16:42
Футбол

Сборная Бразилии победила команду Камеруна в товарищеском матче

Обновлено в 16:34
Футбол

Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче

Статистика матча (Албания / Уэльс) Удары 4/11 Удары в створ ворот Процент владения мячом 45 % / 55% Нарушения правил 14/11 Поданные угловые 1/7 Стартовые составы команд на матч: Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Ардиан, Маврай, Лиля, Грежда, Баша, Джака, Балай, Узуни.
Обновлено в 16:12
Футбол

В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича

«Милан» подтвердил информацию о возможном возвращении Ибрагимовича. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Леонардо.
Обновлено в 16:00
Футбол

Италия — США 1:0

Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 16:16
Футбол

Дженнингс покинул петербургский «Зенит»

Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено в 16:33
Футбол

Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»

Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:56
Футбол

«Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником

Обновлено в 14:32
Футбол

Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:52
Футбол

Полузащитник «Ростова» Вебер пропустит полтора месяца после операции

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрий Вебер прооперирован и должен приступить к тренировкам через 1,5 месяца, сообщается на официальном сайте ростовчан.
Обновлено в 14:52
Футбол

Агент Влашича назвал цену на игрока

Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43
Футбол

«Зенит» на тай-брейке обыграл «Шомон» в дебютном матче Лиги чемпионов

Обновлено в 16:34
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Турция и Украина сыграли вничью

Сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче - 0:0. Игра прошла в Анталье.
Обновлено в 14:39
Футбол

Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Футбол

Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 10:44
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Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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