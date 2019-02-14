Епископа канонической УПЦ не пускают на УкраинуРИА Новости вчера в 17:42

с чего всё началось

Ранее о задержании епископа в Facebook сообщил его секретарь протодиакон Антоний. Он отметил, что епископа собираются депортировать, но пока непонятно куда, поскольку Гедеон является гражданином Украины.

Епископа канонической УПЦ не пускают на Украину

Армия и оружие В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

Культура Дибров прокомментировал обвинения в попытке подкупа в адрес Друзя Бер ранее написал в соцсетях, что в ноябре 2018 года к нему обратился Друзь, который должен был принять участие в одном из выпусков программы, «с предложением помочь выиграть 3 млн руб.».

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Космос NASA признало потерю марсохода Opportunity Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.

Происшествия Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.

Транспорт Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом» В Росавтодоре сообщили, что в России начнут масштабно применять технологию дорожного покрытия "Суперасфальт", действующую по методу "объемного проектирования".

Авто Mini анонсировала самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020 Модель получит название Mini John Cooper Works GP и ее создадут на базе одноимённого концепта. который был показан в 2017 году во Франкфурте.

Политика МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу, передает молдавский портал Omega.

Общество В Калининграде отменили концерт Элджея Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием отменить концерт Элджея в Калининграде, которую подписали более 470 человек.

Наука Жесты шимпанзе оказались похожи на человеческую речь Язык жестов шимпанзе строится по тому же принципу, что и человеческая речь.

Происшествия В Новосибирске задержан зампредседателя СО РАН Благодырь Заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь задержан в Новосибирске и отправлен на Дальний Восток.

Общество Климатическая весна в Москве ожидается в конце марта Приход климатической весны в Москве прогнозируется в последних числах марта.

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Экономика Банки получат право регистрировать самозанятых Крупнейшие российские банки начнут регистрировать самозанятых.

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Авто Range Rover Sport HST получил гибридную версию Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.