Политика
Епифаний не считает себя подчиненным ВарфоломеяВести.Ru 09:14
Митрополит Епифаний не считает, что Православная церковь Украины (ПЦУ) находится в подчинении Константинополя.
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с чего всё началось
"Мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей", – цитирует "Укринформ" нового старого раскольника в пятницу, 18 января.Утро.ru12:49
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Политика
МИД ФРГ призвал Россию уничтожить ракету 9М729 ради сохранения ДРСМД
Российская Федерация может сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если уничтожит крылатую ракету 9М729, которая якобы нарушает положения документа.
Обновлено в 02:24
Политика
Белый дом: Трамп встретится с Ким Чен Ыном в конце февраля
В Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп проведёт второй саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.
Обновлено в 14:46
Политика
Правительство поддержало проект о фейках и оскорблении государства
Правительство направило положительные отзывы на законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти, сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено в 13:14
Политика
Лукашенко заявил, что не против общей валюты с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но это не должен быть российский рубль.
Обновлено в 08:43
Политика
Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны.
Обновлено в 05:47
Политика
Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева
Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.
Обновлено в 12:27
Политика
«Нафтогаз» выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа
Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы страны, заявил на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Обновлено в 06:22
Политика
Трамп не приказывал Коэну лгать конгрессу, заявил адвокат Джулиани
Президент США Дональд Трамп не приказывал своему бывшему адвокату Майклу Коэну лгать конгрессу, заявил нынешний адвокат американского лидера, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.
Обновлено в 14:02
Политика
Беглов отправил в отставку четырех вице-губернаторов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех своих заместителей.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей
Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 12:33
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам
Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей неделе составил 33,4%, следует из данных опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 14:49
Политика
Порошенко ответил бандеровским приветствием на вопрос о коррупции
Обновлено в 10:25
Политика
Крупная группа мигрантов проникла в США из Мексики по туннелю
По меньшей мере 376 человек проникли на территорию США из Мексики по туннелю под пограничной стеной вблизи города Сан-Луис в штате Аризона, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 11:01
Политика
Космический корабль «Федерация» переименуют
Обновлено в 10:41
Политика
Визит нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву состоится 21 января
Новый спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит Москву 21 января.
Обновлено в 04:05