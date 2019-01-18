Епифаний не считает себя подчиненным ВарфоломеяВести.Ru 09:14

с чего всё началось

Митрополит Епифаний не считает, что Православная церковь Украины (ПЦУ) находится в подчинении Константинополя.

Епифаний не считает себя подчиненным Варфоломея

Политика Политика МИД ФРГ призвал Россию уничтожить ракету 9М729 ради сохранения ДРСМД Российская Федерация может сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если уничтожит крылатую ракету 9М729, которая якобы нарушает положения документа.

Политика Политика Белый дом: Трамп встретится с Ким Чен Ыном в конце февраля В Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп проведёт второй саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.

Политика Политика Правительство поддержало проект о фейках и оскорблении государства Правительство направило положительные отзывы на законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти, сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Политика Политика Лукашенко заявил, что не против общей валюты с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но это не должен быть российский рубль.

Политика Политика Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны.

Политика Политика Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.

Политика Политика «Нафтогаз» выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы страны, заявил на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Политика Политика Трамп не приказывал Коэну лгать конгрессу, заявил адвокат Джулиани Президент США Дональд Трамп не приказывал своему бывшему адвокату Майклу Коэну лгать конгрессу, заявил нынешний адвокат американского лидера, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Политика Политика Беглов отправил в отставку четырех вице-губернаторов Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех своих заместителей.

Армия и оружие Армия и оружие От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Политика Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей неделе составил 33,4%, следует из данных опроса ВЦИОМа.

Политика Политика Порошенко ответил бандеровским приветствием на вопрос о коррупции

Политика Политика Крупная группа мигрантов проникла в США из Мексики по туннелю По меньшей мере 376 человек проникли на территорию США из Мексики по туннелю под пограничной стеной вблизи города Сан-Луис в штате Аризона, сообщает телеканал ABC.

Политика Политика Космический корабль «Федерация» переименуют