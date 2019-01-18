Политика

Епифаний не считает себя подчиненным ВарфоломеяВести.Ru 09:14

Митрополит Епифаний не считает, что Православная церковь Украины (ПЦУ) находится в подчинении Константинополя.
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с чего всё началось
"Мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей", – цитирует
 "Укринформ" нового старого раскольника в пятницу, 18 января.
Утро.ru12:49

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Глава ПЦУ отказался подчиняться Константинополю

Газета.Ru10:55

Глава «новой церкви» Украины заявил, что не подчиняется Константинополю

РИА Новости07:57

Предстоятель новой церкви Украины заявил, что она не подчиняется Константинополю

ТАСС09:02

Глава «новой Церкви» Украины «отрекся» от Константинополя

Царьград08:50

Епифаний: церковь Украины не подчиняется Константинополю

News.ru08:38

Глава «новой церкви» Украины объявил о неподчинении Константинополю

ТК Звезда08:24

Епифаний не считает себя подчиненным Варфоломея

Вести.Ru09:14
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

МИД ФРГ призвал Россию уничтожить ракету 9М729 ради сохранения ДРСМД

Российская Федерация может сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если уничтожит крылатую ракету 9М729, которая якобы нарушает положения документа.
Обновлено в 02:24
Политика

Белый дом: Трамп встретится с Ким Чен Ыном в конце февраля

В Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп проведёт второй саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.
Обновлено в 14:46
Политика

Правительство поддержало проект о фейках и оскорблении государства

Правительство направило положительные отзывы на законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти, сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено в 13:14
Политика

Лукашенко заявил, что не против общей валюты с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но это не должен быть российский рубль.
Обновлено в 08:43
Политика

Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны.
Обновлено в 05:47
Политика

Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.
Обновлено в 12:27
Политика

«Нафтогаз» выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа

Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы страны, заявил на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Обновлено в 06:22
Политика

Трамп не приказывал Коэну лгать конгрессу, заявил адвокат Джулиани

Президент США Дональд Трамп не приказывал своему бывшему адвокату Майклу Коэну лгать конгрессу, заявил нынешний адвокат американского лидера, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.
Обновлено в 14:02
Политика

Беглов отправил в отставку четырех вице-губернаторов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех своих заместителей.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей

Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 12:33
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам

Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей неделе составил 33,4%, следует из данных опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 14:49
Политика

Порошенко ответил бандеровским приветствием на вопрос о коррупции

Обновлено в 10:25
Политика

Крупная группа мигрантов проникла в США из Мексики по туннелю

По меньшей мере 376 человек проникли на территорию США из Мексики по туннелю под пограничной стеной вблизи города Сан-Луис в штате Аризона, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 11:01
Политика

Космический корабль «Федерация» переименуют

Обновлено в 10:41
Политика

Визит нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву состоится 21 января

Новый спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит Москву 21 января.
Обновлено в 04:05
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