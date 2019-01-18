Епифаний не считает себя подчиненным ВарфоломеяВести.Ru 09:14

с чего всё началось

Митрополит Епифаний не считает, что Православная церковь Украины (ПЦУ) находится в подчинении Константинополя.

Епифаний не считает себя подчиненным Варфоломея

Политика Политика Лавров рассказал об испытаниях ракеты 9М729 в рамках ДРСМД Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом рассказал об испытаниях ракеты 9М729 в рамках ДРСМД.

Политика Политика В Госдуме заявили, что кабмин поддержал проект о фейковых новостях Правительство дало положительные заключения относительно законопроектов о фейковых новостях и оскорбительных высказываниях в отношении государства.

Политика Политика Лукашенко заявил, что не против общей валюты с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но это не должен быть российский рубль.

Политика Политика Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны.

Политика Политика «Нафтогаз» выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы страны, заявил на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Политика Политика Беглов отправил в отставку четырех вице-губернаторов Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех своих заместителей.

Политика Политика Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.

Политика Политика Трамп примет в Белом доме советника Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет в Овальном кабинете Белого дома встречу с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Политика Политика Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.

Политика Политика Порошенко отказался отвечать на вопрос о борьбе с коррупцией

Политика Политика Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита в Сербию

Армия и оружие Армия и оружие От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Политика Политика Крупная группа мигрантов проникла в США из Мексики по туннелю По меньшей мере 376 человек проникли на территорию США из Мексики по туннелю под пограничной стеной вблизи города Сан-Луис в штате Аризона, сообщает телеканал ABC.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили, что силовики выпустили более 30 мин по югу республики