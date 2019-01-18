Политика

Епифаний не считает себя подчиненным ВарфоломеяВести.Ru 09:14

Митрополит Епифаний не считает, что Православная церковь Украины (ПЦУ) находится в подчинении Константинополя.
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с чего всё началось
"Мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей", – цитирует
 "Укринформ" нового старого раскольника в пятницу, 18 января.
Утро.ru12:49

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Глава ПЦУ отказался подчиняться Константинополю

Газета.Ru10:55

Глава «новой церкви» Украины заявил, что не подчиняется Константинополю

РИА Новости07:57

Предстоятель новой церкви Украины заявил, что она не подчиняется Константинополю

ТАСС09:02

Глава «новой Церкви» Украины «отрекся» от Константинополя

Царьград08:50

Епифаний: церковь Украины не подчиняется Константинополю

News.ru08:38

Глава «новой церкви» Украины объявил о неподчинении Константинополю

ТК Звезда08:24

Епифаний не считает себя подчиненным Варфоломея

Вести.Ru09:14
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика

Лавров рассказал об испытаниях ракеты 9М729 в рамках ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом рассказал об испытаниях ракеты 9М729 в рамках ДРСМД.
Обновлено в 06:49
Политика

В Госдуме заявили, что кабмин поддержал проект о фейковых новостях

Правительство дало положительные заключения относительно законопроектов о фейковых новостях и оскорбительных высказываниях в отношении государства.
Обновлено в 13:13
Политика

Лукашенко заявил, что не против общей валюты с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но это не должен быть российский рубль.
Обновлено в 08:43
Политика

Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны.
Обновлено в 05:47
Политика

«Нафтогаз» выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа

Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы страны, заявил на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Обновлено в 06:22
Политика

Беглов отправил в отставку четырех вице-губернаторов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех своих заместителей.
Обновлено в 12:28
Политика

Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.
Обновлено в 12:27
Политика

Трамп примет в Белом доме советника Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет в Овальном кабинете Белого дома встречу с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.
Обновлено в 12:33
Политика

Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.
Обновлено в 10:14
Политика

Порошенко отказался отвечать на вопрос о борьбе с коррупцией

Обновлено в 12:56
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита в Сербию

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей

Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 12:33
Политика

Крупная группа мигрантов проникла в США из Мексики по туннелю

По меньшей мере 376 человек проникли на территорию США из Мексики по туннелю под пограничной стеной вблизи города Сан-Луис в штате Аризона, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики выпустили более 30 мин по югу республики

Обновлено в 02:40
Политика

Визит нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву состоится 21 января

Новый спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит Москву 21 января.
Обновлено в 04:05
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