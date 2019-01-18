Политика
Епифаний не считает себя подчиненным ВарфоломеяВести.Ru 09:14
Митрополит Епифаний не считает, что Православная церковь Украины (ПЦУ) находится в подчинении Константинополя.
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с чего всё началось
"Мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей", – цитирует "Укринформ" нового старого раскольника в пятницу, 18 января.Утро.ru12:49
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Политика
Лавров рассказал об испытаниях ракеты 9М729 в рамках ДРСМД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом рассказал об испытаниях ракеты 9М729 в рамках ДРСМД.
Обновлено в 06:49
Политика
В Госдуме заявили, что кабмин поддержал проект о фейковых новостях
Правительство дало положительные заключения относительно законопроектов о фейковых новостях и оскорбительных высказываниях в отношении государства.
Обновлено в 13:13
Политика
Лукашенко заявил, что не против общей валюты с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но это не должен быть российский рубль.
Обновлено в 08:43
Политика
Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны.
Обновлено в 05:47
Политика
«Нафтогаз» выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа
Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы страны, заявил на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Обновлено в 06:22
Политика
Беглов отправил в отставку четырех вице-губернаторов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех своих заместителей.
Обновлено в 12:28
Политика
Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева
Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.
Обновлено в 12:27
Политика
Трамп примет в Белом доме советника Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет в Овальном кабинете Белого дома встречу с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.
Обновлено в 12:33
Политика
Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.
Обновлено в 10:14
Политика
Порошенко отказался отвечать на вопрос о борьбе с коррупцией
Обновлено в 12:56
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита в Сербию
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей
Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 12:33
Политика
Крупная группа мигрантов проникла в США из Мексики по туннелю
По меньшей мере 376 человек проникли на территорию США из Мексики по туннелю под пограничной стеной вблизи города Сан-Луис в штате Аризона, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики выпустили более 30 мин по югу республики
Обновлено в 02:40
Политика
Визит нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву состоится 21 января
Новый спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит Москву 21 января.
Обновлено в 04:05