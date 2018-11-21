Футбол

«Енисею» в виде исключения разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже
Sport24.ru
14:34

Команды сыграют друг с другом в 16-м туре российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС. На сегодняшнем заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение в виде исключения разрешить «Енисею» принять «Ахмат» в манеже.
Sport24.ru14:34

Подробнее о событии

«Енисей» подтвердил, что сыграет с «Ахматом» в манеже

Матч ТВ15:53

«Енисей» – «Ахмат». Матч пройдет в крытом манеже

Советский спорт14:48

«Енисею» в виде исключения разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже

Sport24.ru14:34

РФС разрешил провести матч 16-го тура РПЛ «Енисей» - «Ахмат» в манеже

ТАСС14:22

«Енисей» подтвердил, что сыграет с «Ахматом» в красноярском манеже

Спорт-Экспресс15:18

РФС в виде исключения разрешил «Енисею» провести матч с «Ахматом» в манеже

РИА Новости13:30

РФС в виде исключения разрешил «Енисею» провести матч против «Ахмата» в манеже

Sports.ru13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Футбол

Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:46
Футбол

СМИ: «Милан» и «Интер» хотят купить хавбека ЦСКА Влашича

Обновлено в 17:03
Футбол

«Динамо» потерпело поражение от «Перуджи» в матче Лиги чемпионов

Московский волейбольный клуб «Динамо» провел выездной матч против «Перуджи» в рамках Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:35
Футбол

Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что на чемпионате мира-2018 европейские команды были существенно сильнее представителей других конфедераций.
Обновлено в 17:26
Футбол

РФС поддержал кандидатуру Инфантино на пост президента ФИФА

На заседании был принято решение поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на прост президента ФИФА.
Обновлено в 15:16
Футбол

Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»

Обновлено в 14:50
Футбол

Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»

Обновлено в 16:18
Футбол

Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено в 16:42
Футбол

Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо

Генеральная прокуратура по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо, информирует Globo Esporte.
Обновлено в 15:46
Футбол

Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
Обновлено в 16:47
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме

Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
Обновлено в 16:40
Футбол

«Локомотив» провёл трансляцию золотого матча с ЦСКА 2002 года

Обновлено в 16:37
Футбол

Валуев встретится с болельщиками перед матчем «Зенита» с «Ростовом»

Обновлено в 15:54
Футбол

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Обновлено в 15:54
Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 13:13
ещё по теме
Российский футбольный союз
Общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации. Занимается организацией и проведением спортивных мероприятий по футболу во всех его разновидностях на национальном уровне, формированием и подготовкой спортивных сборных команд страны, повышением роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное