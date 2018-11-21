Футбол
«Енисею» в виде исключения разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже
«Енисею» в виде исключения разрешили сыграть с «Ахматом» в манежеSport24.ru14:34
Команды сыграют друг с другом в 16-м туре российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС. На сегодняшнем заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение в виде исключения разрешить «Енисею» принять «Ахмат» в манеже.
Sport24.ru14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Футбол
Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Динамо» потерпело поражение от «Перуджи» в матче Лиги чемпионов
Московский волейбольный клуб «Динамо» провел выездной матч против «Перуджи» в рамках Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:40
Футбол
Calciomercato: «Интер» и «Милан» хотят купить Влашича летом
Обновлено в 16:46
Футбол
Венгер считает, что ЧМ-2018 в России был больше похож на чемпионат Европы
«Надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира, потому что мундиаль 2018 года был отличным, но он больше походил на чемпионат Европы с одной приглашённой командой — сборной Бразилии», — приводит слова французского специалиста beIN Sports.
Обновлено в 16:51
Футбол
Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»
Обновлено в 16:18
Футбол
Эдмилсон: Неймар совершил ошибку, покинув «Барселону» ради «ПСЖ»
Бывший футболист «Барселоны» Эдмилсон считает, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар, ранее выступавший за каталонскую команду, совершил ошибку, перейдя в стан парижан.
Обновлено в 16:38
Футбол
Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»
Обновлено в 14:50
Футбол
Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме
Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
Обновлено в 16:40
Футбол
Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо
Генеральная прокуратура по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо, информирует Globo Esporte.
Обновлено в 15:46
Футбол
Фернандеш попытался отсудить у «Локомотива» 6 млн рублей за 2015 год
Португальский хавбек пытается через суд доказать, что в 2015 году московский клуб перечислил ему 230 миллионов рублей вместо 236.
Обновлено в 15:11
Футбол
Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено в 16:42
Футбол
Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей
Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
Обновлено в 16:47
Футбол
Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»
Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Обновлено в 15:54
Футбол
Валуев встретится с болельщиками перед матчем «Зенита» с «Ростовом»
Обновлено в 15:54
Футбол
Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 13:13