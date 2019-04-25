Пенальти и удаление помогли «Енисею» одолеть «Оренбург»Вести.Ru 10:59

Матчем в Красноярске между местным "Енисеем" и гостями из "Оренбурга" стартовал заключительный игровой день в программе 25-го тура российской футбольной премьер-лиги.

Спорт день за днем

Политика Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

Здоровье Диктует геном Возглавляет его президент Ассоциации колопроктологов России Юрий Анатольевич Шелыгин.

Общество В Узбекистане запретили георгиевские ленточки В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.

Общество В деле о техническом этаже ЖК «Покровский» появились новые материалы Напомним, сегодня в Краснодарском краевом суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков Валерия Михеева и Нины Сапоновой на решение Первомайского районного суда Краснодара о принадлежащих им помещениях на 17 этаже дома на ул. Фабричной ( 2 литер ЖК «Покровский»).

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Хоккей ЧМ-2019. Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть за сборную США Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс может быть включен в состав сборной США на ЧМ-2019.

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Шоу-бизнес Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.

Наука Ученые планируют за год обнаружить до 10 слияний нейтронных звезд Исследователи планируют обнаружить за ближайший год 10 слияний нейтронных звезд, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

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Политика Рада приняла закон об исключительности украинского языка Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.

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Авто Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.

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