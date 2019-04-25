Футбол

Пенальти и удаление помогли «Енисею» одолеть «Оренбург»Вести.Ru 10:59

Матчем в Красноярске между местным "Енисеем" и гостями из "Оренбурга" стартовал заключительный игровой день в программе 25-го тура российской футбольной премьер-лиги.
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«Енисей» вырвал победу у «Оренбурга» в добавленное время (видео)

Советский спорт10:57

Гол на 93-й минуте принёс «Енисею» победу в матче с «Оренбургом»

Чемпионат10:58

Футбольные болельщики собираются на матч «Енисей» - «Оренбург» и надеются на чудо

ТВ-Енисейвчера в 05:58

«Енисей» победил в РПЛ впервые за 5 месяцев

Sports.ru11:24

«Енисей» одержал третью победу в РПЛ, дожав «Оренбург» в добавленное время

Sport24.ru10:56

«Енисей» одержал первую победу в 2019 году

Матч ТВ10:55

В Красноярске стартовала продажа билетов на матч «Енисей»-«Оренбург»

KrasNews.com22 апреля в 22:39
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Политика

Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Здоровье

Диктует геном

Возглавляет его президент Ассоциации колопроктологов России Юрий Анатольевич Шелыгин.
Обновлено в 11:08
Общество

В Узбекистане запретили георгиевские ленточки

В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.
Обновлено в 08:19
Общество

В деле о техническом этаже ЖК «Покровский» появились новые материалы

Напомним, сегодня в Краснодарском краевом суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков Валерия Михеева и Нины Сапоновой на решение Первомайского районного суда Краснодара о принадлежащих им помещениях на 17 этаже дома на ул. Фабричной ( 2 литер ЖК «Покровский»).
Обновлено в 08:32
Теннис

Павлюченкова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте

Обновлено в 10:19
Авто

Фотошпионы сняли новый Mercedes-Benz C-Class на тестах

Компания Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания седана C-Class следующего поколения – на сей раз немцы тестируют управляемость (видимо, «докручивают» ее до уровня новой BMW 3-Series).
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Общество

Первый «пингвиний парад» прошел в Московском зоопарке

Первый в истории «пингвиний парад» прошел в четверг, 25 апреля, в Московском зоопарке, когда отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:50
Общество

«Климатические изменения сделают безлюдными целые страны»

Климатические изменения уже начали делить страны на победителей и проигравших.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Хоккей

ЧМ-2019. Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть за сборную США

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс может быть включен в состав сборной США на ЧМ-2019.
Обновлено в 11:22
Авто

В России стартовали продажи нового пикапа Isuzu D-Max

На российском рынке начали продавать обновлённый японский пикап Isuzu D-Max, который предлагается в шести модификациях.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета

Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Наука

Ученые планируют за год обнаружить до 10 слияний нейтронных звезд

Исследователи планируют обнаружить за ближайший год 10 слияний нейтронных звезд, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 11:48
Политика

США запретили въезд председателю правительства Чечни

США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Здоровье

Шесть псковских центров соцобслуживания получили новые автомобили

Обновлено в 11:15
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год

«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Политика

Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.
Обновлено в 04:26
Общество

Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами

Обновлено в 09:27
Здоровье

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Политика

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Кино

Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Политика

Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Авто

Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани

Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Обновлено в 08:20
Футбол

Президент Польши: «Если шахматы и бридж признаются спортом, то и киберспорт — тоже»

Президент Польши Анджей Дуда на презентации национальной команды по киберфутболу рассказал о своем отношении к киберспорту.
Обновлено в 11:00
Общество

Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ

Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Театры

Реконструкция Камерной сцены Большого театра начнется не ранее 2021 года

Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Обновлено в 10:57
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