Футбол

«Енисей» вырвал победу у «Текстильщика» Бояринцева в первом туре ФНЛСоветский спорт 10:55

Текстильщик — Енисей
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Текстильщик»
90′+4′
Артём Делькин
Енисей победил Текстильщик (1:0) в матче первого тура ФНЛ благодаря голу форварда Артема Делькина в компенсированное ко второму тайму время. В связи с неготовностью стадиона в Иванове игра проходила на поле академии Спартак в Москве.
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