Футбол

«Енисей» выпустил ролик к матчу с ЦСКА на тему выбора игровой формы
Sports.ru
01:55

«Енисей» выпустил видео-превью к выездному матчу РПЛ с ЦСКА.
Sports.ru01:55

Подробнее о событии

ФК «Енисей» в шуточной форме анонсировал игру против московского ЦСКА

РИАМО03:49

Отбеливатель помог «Енисею» определиться с формой на матч с ЦСКА

Soccer.ru02:01

«Енисей» использовал отбеливатель, когда выбирал форму на игру с ЦСКА

Sportbox.RU01:04

«Енисей» использовал отбеливатель, когда выбирал форму на игру с ЦСКА

Матч ТВ01:04

«Енисей» с помощью отбеливателя выбрал цвет формы на матч с ЦСКА

Бомбардир.ру01:56

«Енисей» выпустил ролик к матчу с ЦСКА на тему выбора игровой формы

Sports.ru01:55

«Енисей» с помощью отбеливателя определился с цветом формы на матч с ЦСКА

Sport24.ru01:35
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Футбол

«Крылья» и «Ростов» назвали составы на последний матч года

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов".
Обновлено в 03:52
Футбол

Лукаку поссорился с Моуринью и хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". 25-летний футболист недоволен недостатком игровой практики.
Обновлено в 04:00
Футбол

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 04:00
Футбол

Яка Бийол: «У „Енисея“ нет звезд, зато есть коллективные действия»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол ждет непростого противостояния с "Енисеем" в ближайшем матче премьер-лиги.
Обновлено в 03:32
Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено в 03:46
Футбол

Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:08
Футбол

Суарес восстановился от травмы и может сыграть с «Эспаньолом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес полностью восстановился от повреждения колена, полученного 24 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). Тренерский штаб каталонцев включил уругвайского футболиста в заявку на игру 15-го тура Примеры с «Эспаньолом».
Обновлено в 02:39
Футбол

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
Обновлено в 02:32
Футбол

Сарри рассказал о целях «Челси» во время зимнего трансферного окна

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о трансферных целях своей команды зимой.
Обновлено в 03:00
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 03:59
Футбол

Гацкан награжден орденом «Трудовая слава»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова.
Обновлено в 03:15
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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