Футбол
«Енисей» временно сделал болельщика пресс-атташе командыЧемпионат 05:50
«Енисей» в рамках благотворительного мероприятия временно назначил на должность пресс-атташе команды болельщика красноярского клуба Павла Черноусова. Это случилось во время домашнего матча Премьер-Лиги с "Оренбургом", который завершился победой красноярской команды — 2:1.
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