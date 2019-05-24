Футбол
«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению ЗаболотномуЧемпионат 04:50
«Енисей» в социальной сети анонсировал подарок, который красноярская команда собирается подарить «Зениту». В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Дмитрия Аленичева сыграют с петербургским клубом.
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Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План "Перехват" введен в Туле для розыска напавших на полицейского, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 05:36
Путешествия
Задержавшиеся на Хайнане российские туристы вылетели в Москву
Российские туристы, которые не могли с 22 мая вылететь с острова Хайнань из-за проблем с самолетом, отправлены в Москву.
Обновлено в 04:15
Кино
Джордж Мартин сообщил о выходе книги «Ветра зимы» к лету 2020 года
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Культура
МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»
Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил об угрозах в свой адрес
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в его адрес угрозах.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Экономика
Убыток датской Maersk достиг в I квартале $656 млн
Фото: Maersk Выручка выросла в I квартале на 3% до $9,54 млрд.
Обновлено в 06:01
Политика
В Нидерландах прошли выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии
В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
Обновлено в 04:55
Политика
Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена отвезти сына Арчи в США
Меган Маркл планирует в ближайшее время отправиться с Арчи в Штаты, где живет ее мама Дориа Редлан.
Обновлено в 04:21
Общество
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России
По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского
Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Обновлено в 05:55
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50