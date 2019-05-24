«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению ЗаболотномуЧемпионат 04:50

«Енисей» в социальной сети анонсировал подарок, который красноярская команда собирается подарить «Зениту». В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Дмитрия Аленичева сыграют с петербургским клубом.

Политика Тереза Мэй объявила о своей отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.

Общество Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.

Происшествия В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского План "Перехват" введен в Туле для розыска напавших на полицейского, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Путешествия Задержавшиеся на Хайнане российские туристы вылетели в Москву Российские туристы, которые не могли с 22 мая вылететь с острова Хайнань из-за проблем с самолетом, отправлены в Москву.

Политика Партия Порошенко сменит название 21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.

Культура МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь» Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика Зеленский отменил указ Порошенко Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.

Происшествия Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил об угрозах в свой адрес Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в его адрес угрозах.

Происшествия В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.

Политика В Нидерландах прошли выборы в Европарламент Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.

Происшествия Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.

Происшествия В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.

Политика Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.

Шоу-бизнес Меган Маркл намерена отвезти сына Арчи в США Меган Маркл планирует в ближайшее время отправиться с Арчи в Штаты, где живет ее мама Дориа Редлан.

Общество Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Экономика Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.

Политика Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17 Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.

Происшествия Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.