Футбол

«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению ЗаболотномуЧемпионат 04:50

«Енисей» в социальной сети анонсировал подарок, который красноярская команда собирается подарить «Зениту». В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Дмитрия Аленичева сыграют с петербургским клубом.
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В футбольном клубе «Енисей» рассказали, что точно не подарят «Зениту» в последнем туре

АБН05:44

«Енисей» приготовил подарок для Заболотного

Матч ТВ05:32

Красноярский «Енисей» пообещал подарить подарок «гению Заболотному»

Петербургский дневник05:57

«Енисей»: Везём подарок гению Заболотному

Нева Спорт05:02

«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению Заболотному

Чемпионат04:50

«Енисей»: «Везем подарок „Зениту“, подарим гению Заболотному»

Soccer.ru05:08

«Енисей» – перед матчем с «Зенитом»: «Везем подарок чемпионам, подарим гению Заболотному»

Бомбардир.ру05:54
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Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План "Перехват" введен в Туле для розыска напавших на полицейского, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 05:36
Путешествия

Задержавшиеся на Хайнане российские туристы вылетели в Москву

Российские туристы, которые не могли с 22 мая вылететь с острова Хайнань из-за проблем с самолетом, отправлены в Москву.
Обновлено в 04:15
Наука

Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Обновлено в 00:52
Кино

Джордж Мартин сообщил о выходе книги «Ветра зимы» к лету 2020 года

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Культура

МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»

Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 04:08
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил об угрозах в свой адрес

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в его адрес угрозах.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Экономика

Убыток датской Maersk достиг в I квартале $656 млн

Фото: Maersk Выручка выросла в I квартале на 3% до $9,54 млрд.
Обновлено в 06:01
Политика

В Нидерландах прошли выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Транспорт

Алексей Текслер потребовал уволить главного по дорогам Челябинска

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии

В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
Обновлено в 04:55
Политика

Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена отвезти сына Арчи в США

Меган Маркл планирует в ближайшее время отправиться с Арчи в Штаты, где живет ее мама Дориа Редлан.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Сотрудники ФСБ выявили четыре подпольные оружейные мастерские

Обновлено в 03:24
Общество

Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России

По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Политика

Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17

Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского

Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Обновлено в 05:55
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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