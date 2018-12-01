Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛREGNUM 07:43

Енисей — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
21′
Егор Сорокин
23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
42′
Фегор Огуде
43′
45′+2′
Виталий Устинов
Дмитрий Торбинский
Александр Зотов
46′
47′
Филип Уремович
59′
Хорен Байрамян
60′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
68′
Игорь Коновалов
69′
Виталий Устинов
Данил Степанов
Дмитрий Ятченко
Константин Савичев
71′
Али Гаджибеков
72′
75′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
90′+2′
Хорен Байрамян
Артур Саркисов
Александр Кутьин
90′+4′
Александр Соболев
90′+5′
Футбольные клубы «Енисей» из Красноярска и «Рубин» из Казани сыграли вничью в матче 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ). Игра, проходившая на поле стадиона «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 1:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином»

Чемпионат06:28

«Енисей» и «Рубин» сыграли вничью

Московский Комсомолец06:38

«Енисей» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Рубином»

Советский спорт06:30

«Енисей» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Рубином»

Матч ТВ06:31

Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с казанским «Рубином»

КП - Красноярск07:19

«Енисей» — «Рубин» — 1:1. Видеообзор матча 21-го тура РПЛ

Sport24.ru07:35

«Рубин» в большинстве сыграл вничью с «Енисеем» в Красноярске

Спорт-Экспресс06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

Покрашенная в синий цвет собака погибла в Тверской области

Обновлено в 09:57
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Обновлено в 12:20
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено в 09:20
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

Обновлено в 12:23
Гаджеты

Компания Xiaomi готовит анонс 20 новых продуктов

Компания включила в свои планы производство 20 новых продуктов, в скором времени состоится анонсирование изделий.
Обновлено в 09:09
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Крупный пожар произошел на территории кондитерской фабрики в Нальчике

Обновлено в 13:11
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич «подвергла опасности» здоровье трехлетней дочери

Анна рассказала, что ее трехлетняя дочь Арианна прежде никогда не была в кино.
Обновлено в 12:23
Футбол

На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»

Обновлено в 14:00
Происшествия

Бабушка жертвы ДТП на Можайском шоссе умерла от разрыва сердца

Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде

Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Кино

Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»

Лидер группы «Звери» Роман Билык стал открытием года по версии 32-й национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника».
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Обновлено в 11:16
Политика

Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США

В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В сети появилось видео гибели российского автогонщика

Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Лолита сожалеет о своих словах в адрес экс-мужа

Певица призналась, что успела извиниться перед ним за множество сказанных во время ссор неприятных слов до его смерти.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Космос

Магнитное поле Солнца оказалось в 10 раз сильнее, чем считалось ранее

Обновлено в 06:50
Происшествия

На автомобиль актера из «Бригады» упал сосед

В ночь на субботу, 30 марта, на автомобиль актера из сериалов «Бригада» и «Ликвидация» Виктора Супруна с высоты упал сосед, мужчина скончался.
Обновлено в 09:21
Общество

Драпеко поддержала флешмоб в купальниках

Поддержав барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову флешмобом, учителя поступили правильно, заявила заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко.
Обновлено в 13:43
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие

В США оценили перспективы модернизации российских подлодок «Акула»

Российские власти правильно поступили, когда решили отказаться от планов по модернизации двух подводных лодок проекта 941 «Акула».
Обновлено в 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фегор Огуде
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, полузащитник клуба «Енисей». Выступал за сборную Нигерии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хорен Робертович Байрамян
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за «Рубин».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное