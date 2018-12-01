Футбол
«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛREGNUM 07:43
|21′
Егор Сорокин
|23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
|42′
Фегор Огуде
|43′
|45′+2′
Виталий Устинов
Дмитрий Торбинский
Александр Зотов
|46′
|47′
Филип Уремович
|59′
Хорен Байрамян
|60′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
|68′
Игорь Коновалов
|69′
Виталий Устинов
Данил Степанов
Дмитрий Ятченко
Константин Савичев
|71′
Али Гаджибеков
|72′
|75′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
|90′+2′
Хорен Байрамян
Артур Саркисов
Александр Кутьин
|90′+4′
Александр Соболев
|90′+5′
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
17
Савичев
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
94
Данченко
8
Огуде
7
Зотов
23
Сарр
48
Кутьин
9
Соболев
23
Коновалов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
3
Цаллагов
15
Коновалов
6
Башкиров
18
Могилевец
69
Степанов
11
Бухаров
19
Байрамян
Рубин
Расстановка 3‑5‑2
Футбольные клубы «Енисей» из Красноярска и «Рубин» из Казани сыграли вничью в матче 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ). Игра, проходившая на поле стадиона «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 1:1.
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