«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛREGNUM 07:43

Футбольные клубы «Енисей» из Красноярска и «Рубин» из Казани сыграли вничью в матче 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ). Игра, проходившая на поле стадиона «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 1:1.

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ

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