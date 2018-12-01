Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛREGNUM 07:43

Енисей — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
21′
Егор Сорокин
23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
42′
Фегор Огуде
43′
45′+2′
Виталий Устинов
Дмитрий Торбинский
Александр Зотов
46′
47′
Филип Уремович
59′
Хорен Байрамян
60′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
68′
Игорь Коновалов
69′
Виталий Устинов
Данил Степанов
Дмитрий Ятченко
Константин Савичев
71′
Али Гаджибеков
72′
75′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
90′+2′
Хорен Байрамян
Артур Саркисов
Александр Кутьин
90′+4′
Александр Соболев
90′+5′
Футбольные клубы «Енисей» из Красноярска и «Рубин» из Казани сыграли вничью в матче 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ). Игра, проходившая на поле стадиона «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 1:1.
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