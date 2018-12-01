Футбол
«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛREGNUM 07:43
|21′
Егор Сорокин
|23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
|42′
Фегор Огуде
|43′
|45′+2′
Виталий Устинов
Дмитрий Торбинский
Александр Зотов
|46′
|47′
Филип Уремович
|59′
Хорен Байрамян
|60′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
|68′
Игорь Коновалов
|69′
Виталий Устинов
Данил Степанов
Дмитрий Ятченко
Константин Савичев
|71′
Али Гаджибеков
|72′
|75′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
|90′+2′
Хорен Байрамян
Артур Саркисов
Александр Кутьин
|90′+4′
Александр Соболев
|90′+5′
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
17
Савичев
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
94
Данченко
8
Огуде
7
Зотов
23
Сарр
48
Кутьин
9
Соболев
23
Коновалов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
3
Цаллагов
15
Коновалов
6
Башкиров
18
Могилевец
69
Степанов
11
Бухаров
19
Байрамян
Рубин
Расстановка 3‑5‑2
Футбольные клубы «Енисей» из Красноярска и «Рубин» из Казани сыграли вничью в матче 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ). Игра, проходившая на поле стадиона «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 1:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено в 01:20
Энергетика
Козак не опасается роста цен на топливо
Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Политика
Полковник Квачков назвал Чубайса частью «тайной мировой закулисы»
Отставной полковник Владимир Квачков в эфире Царьград ТВ заявил, что глава РОСНАНО Анатолий Чубайс является частью некой тайной «мировой закулисы», которая правит миром.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В США суд приговорил геймера к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш
В США 26-летний геймер Тайлер Баррис приговорен к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Геленджике во время соревнований разбился автогонщик
В Геленджике произошел трагический случай: спортивный внедорожник перевернулся во время автогонки, его водитель погиб, а штурман находится в тяжелом состоянии, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Нальчике загорелась кондитерская фабрика
Здание кондитерской фабрики на площади 1,2 тысячи квадратных метров горит в Нальчике, никто не пострадал, в тушении участвуют 38 человек и восемь единиц техники, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Люберцах эвакуировали жилой дом из-за угрозы взрыва
В подмосковных Люберцах эвакуировали целый дом из-за сообщения неизвестного о бомбе, заложенной в Сбербанке, который находится в этом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:53
Авто
Премиальный кроссовер Chery Exeed TX обойдется в 1,25 млн рублей
Роскошный SUV под суббрендом Exeed оценили минимум в 130 000 юаней (около 1,25 млн рублей), а топовая версия Exeed TXL обойдется в 180 000 юаней (около 1,73 млн рублей).
Обновлено 28 марта в 23:05
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Общество
На нацпроект «Образование» в Петербурге выделили 3,8 млрд рублей
Бюджет Санкт-Петербурга выделил на три года для нацпроекта "Образование" 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:02
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Виновный в смертельном ДТП чеченец арестован
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
В РФ создают уникальный артиллерийский снаряд
Гендиректор КБ Валерий Макеев сообщил, что речь идет о 57-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде.
Обновлено вчера в 02:12
Футбол
Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Динамо»
Обновлено в 09:06
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблице
«Тамбов» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В российском городе погибла замученная синяя собака
Обновлено в 10:48
Политика
Венгрия захотела получать газ в обход Украины
Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Toyota сообщила о возможной утечке данных трех миллионов человек
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявила о возможной масштабной утечке персональных данных в результате несанкционированного доступа к системе компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 08:02
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39