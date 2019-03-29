Футбол
«Енисей» в меньшинстве обыграл «Рубин» в молодежном первенствеSport24.ru 06:35
В матче 21-го тура молодежного первенства клубов российской Премьер-лиги «Енисей» в Красноярске одержал победу над казанским «Рубином» — 2:0. На 9-й минуте Иван Шалоников счет открыл, а в начале второго тайма отличился Ростислав Воробьев.
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