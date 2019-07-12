Футбол

«Енисей» в гостях проиграл «Чертаново»ProstoProSport вчера в 12:47

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Футболисты московского клуба «Чертаново» в домашнем матче второго тура Футбольной национальной лиги переиграли «Енисей» из Красноярска. Встреча, прошедшая в субботу в Москве в «Лужниках», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Дмитрий Цыпченко и Максим Витюгов.
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