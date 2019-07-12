Футболисты московского клуба «Чертаново» в домашнем матче второго тура Футбольной национальной лиги переиграли «Енисей» из Красноярска. Встреча, прошедшая в субботу в Москве в «Лужниках», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Дмитрий Цыпченко и Максим Витюгов.

Все про Спорт ру

Гаджеты Операционная система от Huawei получит новое название Заявка Huawei на регистрацию торговой марки Harmony В Huawei ранее заявили, что новая операционная будет запускать приложения Android на 60% быстрее, чем ОС от Google.

Путешествия Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех Самые продолжительные поездки позволяют себе жители Чукотки, Магаданской области и Камчатки, сообщает Biletix.

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".

Космос NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

Происшествия В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».

Общество Эксперты рассказали о предпочтениях в отдыхе поколения Z Эксперты сервиса Booking.com выяснили, что путешественники в возрасте от 16 до 24 лет из России настроены на активный образ жизни и готовы к регулярным поездкам по стране и другим государствам.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Общество Кратковременные дожди и до +21 градуса пообещали москвичам 14 июля Температура воздуха в Москве днем 14 июля составит 19-21, по области — 16-21 градус тепла.

Происшествия В ДТП погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании скончалась Эмили Хартридж, звезда Instagram и YouTube. Как сообщает The Sun, электроскутер девушки врезался в грузовик.

Политика Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51» Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Сургуте В результате ДТП погибли три пассажира, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Политика Спецслужбы США и Британии готовят серию фейков о российской власти Спецслужбы США и Британии готовят информационный вброс про окружение президента РФ Владимира Путина и Минобороны РФ, об этом сообщил военно-дипломатический источник.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Музыка Стали известны гонорары грузинских артистов в России Артисту Вахтангу Кикабидзе предложили €50 тысяч за выступление на территории России, сообщают СМИ.

Экономика Кабмин одобрил повышение выплат на детей Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.