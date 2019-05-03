Футбол

«Енисей» в большинстве победил «Анжи»Свободная Пресса 09:02

Енисей — Анжи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
46′
58′
Роланд Гиголаев
62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
63′
Александр Соболев
67′
Михаил Комков
Павел Комолов
68′
73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
79′
Фегор Огуде
82′
В стартовом матче 27 тура чемпионата России красноярский «Енисей» дома победил махачкалинский «Анжи». Подопечные Дмитрия Аленичева выиграли со счётом 3:1, при этом все три своих гола они забили только после того, как рефери удалил одного из игроков махачкалинцев.
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