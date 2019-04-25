Футбол

«Енисей» в большинстве обыграл «Оренбург»News.ru 11:09

«Енисей» одержал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красноярцев. Голами в составе «Енисея» отметились нападающие Александр Соболев и Александр Кутьин, у «Оренбурга» гол забил форвард Джордже Деспотович.
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