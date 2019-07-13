Футбол
«Енисей» уступил «Чертаново», «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2»Sportbox.RU 13:07
За красноярцев отличился Александр Харитонов. В другом матче дня «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1. «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2» благодаря голам Кирилла Марущака и Вадима Стеклова на 90-й минуте. «Ротор» обыграл «Текстильщик» со счетом 3:2. Первенство ФНЛ.
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