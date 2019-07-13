Футбол

«Енисей» уступил «Чертаново», «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2»Sportbox.RU 13:07

За красноярцев отличился Александр Харитонов. В другом матче дня «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1. «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2» благодаря голам Кирилла Марущака и Вадима Стеклова на 90-й минуте. «Ротор» обыграл «Текстильщик» со счетом 3:2. Первенство ФНЛ.
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«Енисей» проиграл «Чертаново», «Луч» обыграл «Краснодар-2» благодаря двум голам в концовке

Sport24.ru12:58

«Луч» и «Ротор» победили в компенсированное время

Советский спорт12:57

«Енисей» уступил «Чертаново», «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2»

Матч ТВ13:07

Убийственная развязка матча «Краснодар-2» - «Луч». Поражение вместо победы

Спорт-Экспресс13:00

«Чертаново», «Луч» и «Ротор» набрали по три очка

Евро-футбол.ру12:59

«Краснодар-2» проиграл «Лучу», пропустив два гола в компенсированное время

Чемпионат12:56

Фанаты и банкиры, второй триумф Талалаева и три безумные развязки

Sportbox.RU16:42
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Москвичей предупредили о ночном тумане

Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом

Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Экономика

В Мурманске зарегистрирована компания «Новатэк – Западная Арктика»

«Новатэк» зарегистрировал новую судостроительную компанию в Мурманске — ООО «Новатэк — Западная Арктика».
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны

46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Футбол

Точилин: «Сочи» уважал «Спартак», но не боялся его

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
Обновлено в 05:21
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Разин объяснил, почему его не зовут на шоу «Секрет на миллион»

Андрей Разин не первый раз нелицеприятно высказывается о ведущей шоу «Секрет на миллион».
Обновлено в 15:37
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Футбол

Президент «Арсенала» поблагодарил Гинера за снижение стоимости Ткачева

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что ЦСКА позволил тульскому клубу выкупить полузащитника Сергея Ткачева по более низкой цене.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика

Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму

В субботу, 13 июля, некоторые из оппозиционных выдвиженцев на выборах в Мосгордуму сообщили РБК о том, что получили отказы в регистрации.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Игры

Dr. Mario World заработала больше 100 тысяч долларов за первые три дня

Dr. Mario World вышла в App Store и Google Play 10 июля 2019 года и за первые три дня заработала больше 100 тысяч долларов на внутриигровых покупках.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

В Сети спародировали нелепое выступление Порошенко в Житомире

В Сети набирают популярность два ролика с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:59
Спорт

Загитова определилась с музыкой для короткой программы

Обновлено в 16:38
Политика

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

Обновлено в 13:59
Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Обновлено вчера в 15:13
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