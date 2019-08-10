Футболисты красноярского "Енисея" сыграли вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" в матче седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счетом 2:2.

«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче ФНЛ

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