Футбол
«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:2Sport24.ru 08:01
ФНЛ, сегодня
|17′
Мераби Уридия
|31′
Денис Макаров
Александр Харитонов
|34′
Арсен Хубулов
|49′
В матче 7-го тура первенства ФНЛ в Красноярске местный «Енисей» сыграл вничью 2:2 с нижнекамским «Нефтехимиком». На 17-й минуте Мераби Уридия вывел гостей вперед, а на 32-й Денис Макаров сделал счет 2:0 в пользу «Нефтехимика».
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