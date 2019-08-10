Футбол

«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:2Sport24.ru 08:01

Енисей — Нефтехимик
2 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
17′
Мераби Уридия
31′
Денис Макаров
Александр Харитонов
34′
Арсен Хубулов
49′
Арсен Хубулов
90′+5′
В матче 7-го тура первенства ФНЛ в Красноярске местный «Енисей» сыграл вничью 2:2 с нижнекамским «Нефтехимиком». На 17-й минуте Мераби Уридия вывел гостей вперед, а на 32-й Денис Макаров сделал счет 2:0 в пользу «Нефтехимика».
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