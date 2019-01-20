«Енисей» сыграл вничью с «Габалой» в товарищеском матчеЧемпионат 11:13

«Енисей» продолжает подготовку ко второй части сезона в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 20 января, красноярская команда провела товарищеский матч с азербайджанской «Габалой». Встреча проходила в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 2:2.

«Енисей» сыграл вничью с «Габалой» в товарищеском матче

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