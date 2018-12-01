Футбол

«Енисей» сыграл вничью с «Ахматом»
News.ru
08:21

Футбольный клуб «Енисей» (Красноярск) сыграл вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» (1:1). Матч из-за погодных условий мог быть отменён, но после проведения процедуры измерения температуры воздуха было принято решение о проведении встречи.
News.ru08:21

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«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью

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РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Енисеем» и другие матчи 16-го тура

Sport.ruвчера в 04:59
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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Манчестер Сити — Борнмут 1:0 (1-й тайм)

Во встрече 14-го тура АПЛ "вишни" гостят у горожан.
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