Футбол
«Енисей» сыграл вничью с «Ахматом»
«Енисей» сыграл вничью с «Ахматом»News.ru08:21
Футбольный клуб «Енисей» (Красноярск) сыграл вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» (1:1). Матч из-за погодных условий мог быть отменён, но после проведения процедуры измерения температуры воздуха было принято решение о проведении встречи.
News.ru08:21
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