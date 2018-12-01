Футбол

«Енисей» сыграл вничью с «Ахматом»
Redyarsk.ru
вчера в 13:12

В 18-градусный мороз на поле Центрального стадиона "Енисей", имея определенное игровое преимущество, не сумел одолеть "Ахмат" из Грозного. Счет открыли гости после грубейшей ошибки красноярского вратаря Давида Юрченко.
Redyarsk.ruвчера в 13:12

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«Енисей» показал, как фанаты в мороз смотрели матч на стадионе

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«Енисей» показал, как фанаты в мороз смотрели матч на стадионе

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«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

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«Это издевательство над людьми». «Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в 17-градусный мороз

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«Енисей» — «Ахмат» — 1:1. Видеообзор самого морозного матча сезона

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«Енисей» - «Ахмат»: игрок гостей избежал удаления

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