Футбол

«Енисей» сыграет с «Ахматом» на 18-градусном морозе
Газета.Ru
06:13

По данным синоптиков, 1 декабря в Красноярске ожидаются морозы до минус 18 градусов. Ранее сообщалось, что РПЛ заплатит большой штраф за проведение матча "Енисей" - "Ахмат" в манеже.
Газета.Ru06:13

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«Енисей» и «Ахмат» сыграют на морозе в Красноярске

ДЕЛА.ru06:02

Матч «Енисей» - «Ахмат» состоится на Центральном стадионе в Красноярске

РИА Новости05:44

Рахимов: не играть в манеже – правильное решение, перенос матча был бы логичным

Чемпионат05:58

Матч РПЛ «Енисей» - «Ахмат» состоится на Центральном стадионе в Красноярске

ТАСС05:52

Валенки, шуба и шапка-ушанка. «Енисей» готовится к матчу с «Ахматом»

Sport24.ru06:08

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе 1 декабря

Sports.ru05:39

Шапки, шубы и лопаты. «Енисей» показал, как будет готовиться к матчу с «Ахматом»

Спорт-Экспресс05:51
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Футбол

300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА

Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в "Лужниках" в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории".
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Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ

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Мане рискует пропустить матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов из-за болезни

«Ливерпуль» может столкнуться с кадровыми проблемами в атаке в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 28 ноября.
Обновлено в 05:56
Футбол

Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Московский стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию после десятилетней реконструкции.
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Моуринью знает, как справиться с давлением

Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают.
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Игроки «Спартака» поддержали Глушакова, надев футболки с 8-м номером

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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в заявку монегасков на матч группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
Обновлено в 06:09
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Футболист «Боки Хуниорс» боится, что его убьют в матче с «Ривер Плейт»

Капитан аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Пабло Перес признался в том, что не рискнет выходить на поле во втором матче финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт".
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Кагава признался, что хочет играть в Испании

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава поделился планами на будущее.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.
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Пулишич хочет покинуть «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может сменить команду в ближайшее время.
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Вопрос со спонсором «Анжи» может решиться до Нового года

Президент "Анжи" Осман Кадиев в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил, что вопрос со спонсором может быть решен уже в этом году.
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Дзагоев: «Уверен, у этого ЦСКА огромное будущее»

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Солари: «Реал» реабилитируется за поражение от «Эйбара»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари уверен, что мадридский клуб сможет реабилитироваться за разгромное поражение от «Эйбара» в 13-м туре Примеры.
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Лучший вратарь минувшего сезона MLS перейдет в «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» намерено приобрести лучшего вратаря минувшего сезона MLS.
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