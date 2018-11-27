Футбол

«Енисей» сыграет с «Ахматом» на 18-градусном морозе
Газета.Ru
06:13

По данным синоптиков, 1 декабря в Красноярске ожидаются морозы до минус 18 градусов. Ранее сообщалось, что РПЛ заплатит большой штраф за проведение матча "Енисей" - "Ахмат" в манеже.
Газета.Ru06:13

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Матч «Енисея» в Красноярске решено провести на улице в 15-градусный мороз

НГС.Красноярск07:54

«Енисей» и «Ахмат» сыграют на морозе в Красноярске

ДЕЛА.ru06:02

Во время матча «Енисей» — «Ахмат» в Красноярске ожидается минус 17 градусов

Sport24.ru07:28

Матч РПЛ «Енисей» - «Ахмат» состоится на Центральном стадионе в Красноярске

ТАСС05:52

Пышкин: манеж «Енисея» не соответствует требованиям техрегламента

Чемпионат07:05

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе 1 декабря

Sports.ru05:39

Спортивный директор «Енисея» – о матче с «Ахматом» на открытом стадионе: «РПЛ не пошла навстречу. Будем компенсировать неудобства бесплатными билетами»

Спорт-Экспресс07:14
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Футбол

300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА

Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в "Лужниках" в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории".
Обновлено в 07:39
Футбол

«Анжи» подписал контракт с 17-летним форвардом из «ПСЖ»

Футбольный клуб "Анжи" подписал контракт с 17-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте махачкалинской команды.
Обновлено в 07:53
Футбол

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером

На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного".
Обновлено в 07:53
Футбол

«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»

Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".
Обновлено в 07:56
Футбол

Мане рискует пропустить матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов из-за болезни

«Ливерпуль» может столкнуться с кадровыми проблемами в атаке в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 28 ноября.
Обновлено в 05:56
Футбол

Моуринью знает, как справиться с давлением

Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают.
Обновлено в 06:40
Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

Полузащитник Александр Головин попал в состав «Монако» на выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 07:27
Футбол

Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Обновлено в 07:30
Футбол

Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию»

Японский полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава рассказал, что хотел бы покинуть немецкий клуб.
Обновлено в 06:52
Футбол

Классон продлил контракт с «Краснодаром»

Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что полузащитник Виктор Классон продлил контракт с клубом.
Обновлено в 07:41
Футбол

Финальный матч Кубка Либертадорес предложили провести в Европе

Заместитель мэра Генуи Стефано Анцалоне обратился с предложением к президентам аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" провести в итальянском городе ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:27
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.
Обновлено в 03:22
Футбол

Капелло: «Возможно, „Реал“ в данный момент уступает „Роме“»

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло оценил шансы "Ромы" и "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Спартак» запускает собственный мобильный оператор

Обновлено в 07:35
Футбол

Джейми Каррагер: «Канте сейчас средний игрок, Сарри нужно изменить построение»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри необходимо изменить роль Н’Голо Канте на поле.
Обновлено в 07:19
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