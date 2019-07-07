Футбол

«Енисей» стартовал в новом сезоне ФНЛ с победыSportbox.RU 10:56

Текстильщик — Енисей
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Текстильщик»
90′+4′
Артём Делькин
2 фото
Красноярский «Енисей» переиграл ивановский «Текстильщик» в матче первого тура первенства ФНЛ.
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