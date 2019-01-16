Футбол
«Енисей» расторг контракт с Марко ОбрадовичемРИА Новости 06:53
Футбольный клуб "Енисей" достиг соглашения о досрочном расторжении контракта с сербским форвардом Марко Обрадовичем, сообщается на официальном сайте красноярской команды. Обрадович перешел в "Енисей" в феврале 2018 года из казахстанского "Актобе".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
Обновлено в 07:34
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Ленинградской области
Взрыв произошел на заводе по производству химических добавок в городе Кингисепп Ленинградской области.
Обновлено в 06:15
Экономика
Чубайс назвал Россию энергорасточительной страной
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно вследствие ее дешевизны.
Обновлено в 05:09
Политика
В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика
Обновлено в 06:54
Политика
Украинскую журналистку Бойко депортировали из России
Обновлено в 05:24
Политика
Послы стран ЕС согласовали санкции против четырех «сотрудников ГРУ»
Послы стран ЕС согласовали в среду включение в санкционный список по химоружию четырех "сотрудников ГРУ", в том числе двух из-за инцидента в Солсбери, а также пятерых физлиц Сирии, сообщил в среду источник в структурах ЕС.
Обновлено в 07:55
Спорт
IBSF дисквалифицировала троих российских бобслеистов
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала троих российских бобслеистов.
Обновлено в 07:53
Политика
ФСБ выдворила из России собиравшего данные в Крыму агента СБУ
Сотрудники управления ФСБ задержали в Воронежской области и выдворили из России завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) агента Леонида Каплуна.
Обновлено в 08:06
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
«Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» в контрольном матче
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Локомотивом» в контрольном матче в ОАЭ.
Обновлено в 08:03
Политика
Ушаков сообщил о планах Путина в Сербии
Помощник президента РФ по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков рассказал о планах российского лидера в Сербии.
Обновлено в 08:24
Общество
Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Происшествия
РБК сообщил о деле о мошенничестве в военном НИИ по оборонзаказу
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны (занимается вопросами военной экономики, в частности составлением госпрограмм вооружений) обвиняют в мошенничестве, пишет РБК.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной помощи
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий понятие "паллиативная медицинская помощь" и закрепляющий право пациента на облегчение боли в том числе наркотическими лекарственными препаратами.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже
Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
Обновлено в 06:56
Политика
Путин обратил внимание Силуанова и Набиуллиной на инфляцию
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание главы минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции: по его словам, ничего неожиданного там не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть.
Обновлено в 07:31
Общество
McDonald’s проиграл тяжбу за торговую марку Big Mac в Евросоюзе
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского cоюза (EUIPO) лишило одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald's эксклюзивного права на товарный знак Big Mac, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям
Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
Обновлено в 03:23
Экономика
Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира
"Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - сказал Кудрин.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Умер капитан стоящего в африканском порту судна «Виктор Ткачев»
«Виктор Ткачев» и еще несколько судов ММП более полугода не могут покинуть иностранные порты из-за коммерческих споров судовладельца.
Обновлено в 07:06
Политика
Лавров пообещал взаимный ответ в случае отмены санкций против России
Россия «очень быстро» ответит взаимностью, если антироссийские санкции будут сняты.
Обновлено в 07:32
Общество
Свердловский губернатор пообещал увеличить упаковку яиц до 12 штук
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал увеличить стандартную упаковку яиц в регионе.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В новгородской мужской колонии родилась девочка
Роды в мужской колонии начались у 23-летней женщины, приехавшей на длительное свидание с осужденным мужем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:46
Общество
ФСИН опровергла содержание Улюкаева в VIP-камере
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
В ЛНР заявили об угрозе взрыва на Мироновском водохранилище в Донбассе.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов
В Москве пропала мать двоих детей.
Обновлено в 03:26
Финансы
Украина рассчитывает получить ещё два транша от МВФ
Национальный банк Украины ожидает в 2019 году получения ещё двух траншей кредита Международного валютного фонда общей суммой $2,6 млрд.
Обновлено в 08:16
Происшествия
СК возбудил два дела после нападений на российских дипломатов в Киеве
Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам нападений на сотрудников российских загранучреждений в Киеве в 2018 году.
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Apple выпустила «горбатый» чехол с батареей для iPhone XR, XS и XS Max
Обновлено в 08:10
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.
Обновлено в 00:53