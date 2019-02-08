Футбол
«Енисей» проведет четыре матча на сборе в ТурцииСпорт-Экспресс 00:16
"Енисей" определился с соперниками по тренировочному сбору, который клуб проведет в турецком Белеке с 10 по 21 февраля.
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Кино
Умер народный артист Сергей Юрский
Обновлено в 01:17
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Кемеровской области
Опубликовано видео с места падения автобуса в Кемеровской области, где погибли шесть человек.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 16:13
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Происшествия
СМИ обнаружили еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Накануне британское издание The Telegraph сообщило, что в деле об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий россиянин: его якобы зовут Сергей Федотов, он также является сотрудником ГРУ, как и основные подозреваемые Петров и Боширов.
Обновлено в 03:24
Транспорт
С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку
С 1 марта в Москве водители начнут получать штрафы в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках, сообщили в ГИБДД Москвы и «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:28
Наука
Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином
Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке.
Обновлено вчера в 22:12
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».
Обновлено вчера в 12:50
Транспорт
АЛРОСА ответила на сообщения о прекращении полетов на Байконур
Авиакомпания «АЛРОСА» (принадлежит одноименной добывающей компании) прекратила полеты на Байконур, сообщил РБК гендиректор компании Андрей Гулов.
Обновлено в 03:21
Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 15:42
Гаджеты
Apple устранила возможность подслушивать абонентов через FaceTime
Apple выпустила обновление iOS 12.1.4, чтобы исправить серьезную уязвимость в FaceTime, которая позволяла людям в мессенджере FaceTme подслушивать пользователей iPhone.
Обновлено в 03:23
Авто
Представлен обновлённый внедорожник Toyota Sequoia
Сегодня на открытии автосалона в Чикаго состоялась презентация полноразмерного внедорожника Тойоту Sequoia в форсированной модификации TRD Pro.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из заключения экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля
В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.
Обновлено в 01:36
Экономика
Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах
Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.
Обновлено вчера в 22:00
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено вчера в 04:36
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Останкинская башня станет красной в День влюбленных
Обновлено в 01:41
Общество
Российских силовиков обязали скинуться на архангела
Руководитель управления учебной и воспитательной работы Сергей Петров разослал по подразделениям ведомства письмо с просьбой организовать централизованный сбор денег с сотрудников на памятник.
Обновлено в 02:49
Общество
Строители петербургского метро устроили забастовку в шахте
Обновлено в 02:17
Здоровье
Число заболевших корью в России выросло с декабря в 3,5 раза
Заболеваемость корью в России с конца прошлого года выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 02:48
Наука
Назван идеальный продукт от депрессии
Американские ученые проанализировали пищевые привычки и психическое здоровье более 26 тысяч человек и выяснили, что потребление грецких орехов связано с меньшими риском развития депрессии.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Названы лучшие стиральные порошки
Худший результат по анионогенным ПАВ (ванадий, мышьяк, селен, молибден) показал порошок AOS/«Я родился» — 47 миллиграммов ПАВ на литр воды, лучшие — у «Миф», BiMAX, Clean OK/«Наша семья» (13 миллиграмм на литр).
Обновлено в 00:08
Политика
Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже
Богатейший бизнесмен в мире, глава компании Amazon Джефф Безос обвинил издание National Enquirer и его издателя Дэвида Пеккера в вымогательстве и шантаже, пишет в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Музыка
Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении»
Обновлено в 02:20