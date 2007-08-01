Футбол
«Енисей» просматривает полузащитника «Спартака-2»Матч ТВ 03:45
За «Енисей» в контрольном матче в Томске против «Томи» (0:0) сыграли двое потенциальных новичков — полузащитники Егор Рудковский и Роман Косянчук. 23-летний Рудковский в прошлом сезоне провел 29 игр за «Спартак-2», забив два мяча. 25-летний Косянчук тоже выступал в ФНЛ — за «Сочи».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
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