За «Енисей» в контрольном матче в Томске против «Томи» (0:0) сыграли двое потенциальных новичков — полузащитники Егор Рудковский и Роман Косянчук. 23-летний Рудковский в прошлом сезоне провел 29 игр за «Спартак-2», забив два мяча. 25-летний Косянчук тоже выступал в ФНЛ — за «Сочи».

Политика Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.

Политика В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Происшествия Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково» Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Музыка Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Происшествия Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.

Футбол РФС снял с «Мордовии» три очка в первенстве ФНЛ Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с «Мордовии» три турнирных очка в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.

Авто В Казахстане продают 20-летнюю «Волгу» без пробега Много лет «Волга» была законсервирована в гараже в Костанае – городе в Северном Казахстане в заводском полиэтилене на специальных подставках .

Происшествия В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.

Футбол Дзагоев: за последние полгода другие клубы обращались достаточно много Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал об интересе со стороны других клубов в течение последних нескольких месяцев.

Происшествия Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.

Кино Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.

Культура Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.

Гаджеты Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6% В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.

Армия и оружие МИД: США возвращаются к ядерному планированию времен «холодной войны» США возвращаются к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу.