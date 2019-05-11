Футбол

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛНИА-Красноярск 09:24

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
Сегодня в Красноярске состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. Красноярский «Енисей» принимал на своем поле «Краснодар». Встреча завершилась разгромным поражением красноярской команды со счетом 0:4. На 31-й минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.
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