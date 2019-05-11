«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛНИА-Красноярск 09:24

Сегодня в Красноярске состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. Красноярский «Енисей» принимал на своем поле «Краснодар». Встреча завершилась разгромным поражением красноярской команды со счетом 0:4. На 31-й минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

Политика В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Происшествия Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Футбол Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Общество Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Политика Редакция «Эха Москвы» испугалась вопросов ФАН о цензуре на сайте Причины, по которым аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован на сайте радиостанции «Эхо Москвы», выяснить у ее сотрудников оперативно не получилось.

Происшествия МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.

Хоккей Коларж: у России очень хорошая команда, в нападении каждый игрок — суперзвезда Защитник сборной Чехии Ян Коларж поделился мнением о прошедшем матче с Норвегией (7:2) на чемпионате мира и предстоящей игре с Россией, которая состоится 13 мая.

Шоу-бизнес Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку. Она считает, что Томас Маркл был ужасным отцом.

Шоу-бизнес Бритни Спирс вышла из суда босиком Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.

Футбол Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать» Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.

Футбол «Зенит» назвали претендентом на бывшего защитника «Рубина» Бауэра Отмечается, что «Сток Сити» готов отпустить Бауэра в аренду. В английский клуб Бауэр перешел из «Рубина» в январе прошлого года.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.

Политика Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook Ранее Facebook отреагировал на призыв Хьюза к американским властям, который предложил разделить компанию на несколько частей.

Наука Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.

Гаджеты Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5 Выход в продажу ожидается либо в апреле, либо в ноябре 2020 года.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Шоу-бизнес Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.